Установка кованого ограждения для лестницы из мрамора.
Эскизы работ дизайнера нашей компании.
О КОМПАНИИ
Рад приветствовать вас на нашем сайте. Меня зовут Александр Друганов, я строитель по образованию, несколько лет проработал в крупной компании по производству лестниц и дверей. В 2008 году я открыл «Студию лестниц».
Что волнует наших заказчиков, успешных людей, которые построили дом и очередь дошла до лестницы на второй этаж?
Кого-то сроки изготовления, кого-то выбор материала, другим сложнее определиться с дизайном, всем важна точность расчетов и безопасность использования.
В «Студии лестниц» собственное производство, и специалисты с опытом работы и мы знаем, как решить проблемы наших клиентов.
Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Данная лестница выполнена на металлическом каркасе открытого типа с применением эко-ступеней с ламинированным покрытием. Данные ступени имеют пленку с прочным покрытием и прослужат не один год. Ограждения выполнены из металлических круглых стоек с деревянным поручнем из сосны, что в свою очередь имеет отличное сочетание. Лестница очень удачно подчеркивает общий стиль и вписывается в интерьер.
от 150 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Данная лестница выполнена на металлическом каркасе закрытого типа п-образной формы с поворотными ступенями. Для обшивки ступеней применена лиственница, которая обладает хорошей плотностью и твердостью, для подступенков и боковой обшивки применили высококачественную ламинированную панель. Ограждения выполнены из нержавеющей стали с поручнем из композитного материала, что в свою очередь имеет отличное сочетание. Лестница очень удачно вписалась в общий интерьер и радует хозяев.
от 170 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71-80-30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Данная лестница получилась в современном стиле с темными ступенями и подступенками из прочной сибирской лиственницы. Формат перекрытия на втором этаже сформировал необычную форму самой лестницы, получились поворотные ступени с прямым маршем. Ограждения самой лестницы и проема выполнены из нержавейки с удобным поручнем из композитного материала.
В итоге лестница полностью соответствует дизайн-проекту заказчика и по визуальным критериям и по техническим.
от 130 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Лестница на металлокаркасе закрытого типа с обшивкой в п.Комарова
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Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Первым этапом возведения лестницы стал металлический каркас. Далее, после завершения чистовой отделки была произведена обшивка ступеней из бука и подступенков, обшитых прочной ламинированной плитой. Также были изготовлены и поставлены ограждения из прочного закаленного стекла с бронзовым оттенком и деревянным поручнем. Таким образом получилась удобная двухцветная лестница с большой площадкой в современном стиле.
от 185 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
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Лестница на металлокаркасе закрытого типа с обшивкой
Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Выполнены необычные ограждения из матовой нержавеющей стали для монолитной лестницы. Рисунок и пропорции всех элементов в точности соответствует просьбам и пожеланиям клиента, сверху установлен светлый поручень из композитного материала, который добавляет всей конструкции завершенности. Данные ограждения обладают высокой прочностью и оригинальным дизайном.
В итоге получилась еще одна стильная лестница и еще один довольный заказчик.
от 100 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Данная лестница весьма оригинальна своими элементами. Конструкция выполнена из связующих элементов ступеней под названием больцы. Лестница с оригинальным дизайном и легкой конструкцией смотрится воздушно и не громоздко. Для ограждений применена не менее оригинальная ковка с рисунками по индивидуальному эскизу. Ступени выполнены из беленого дуба, который обладает высокой прочностью и плотностью.
от 170 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Пожеланием заказчика были безопасные ограждения, так как в доме есть дети. В итоге ограждения были выполнены из прочного закаленного стекла с поручнем из сосны. Ступени и подступенки обшиты сибирской лиственницей. Обязательное условие перед обшивкой чистовым материалом это фанера, которая закрывает поверхность бетона, делается это для предотвращения попадания влаги на древесину.
от 180 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Лестница на металлокаркасе закрытого типа в доме из бруса
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Год выполнения работ: 2019 Срок выполнения работ: 3 месяца Задача: Главным пожеланием заказчика было, что-бы получилась прочная лестница на металлической основе, но соответствующая общему стилю дома, то-есть снаружи деревянная.
Для этого был применен металлокаркас закрытого типа, который предусматривается под полную обшивку вокруг. В качестве обшивки для ступеней и подступенков использована сибирская лиственница, обладающая множеством положительных качеств. Для обшивки низа лестницы и боков применены прочная ламинированная плита. Ограждения выполнены в классическом стиле, так-же из лиственницы, это столбы и балясины с фигурным поручнем.
В результате заказчик получил то, что хотел и остался доволен своей новой лестницей!
от 160 тыс.₽
Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30. Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
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Лестница на металлокаркасе закрытого типа в доме из бруса
Сейчас в нашей команде работает 12 человек. Каждый из них знает и любит свое дело. У нас нет текучки, люди приходят и остаются, находя себя в команде единомышленников.
Я умею и люблю работать руками сам, поэтому мне легко контролировать работу других. К этому быстро привыкают и брак у нас это исключение. Поэтому у нас принято работать на совесть, даже если никто не наблюдает за тобой.
Наш цех это 430 кв.м, оборудованных всем необходимым для качественной обработки дерева и металла. Современная покрасочная камера позволяет красить дерево с четким соблюдением технологии и температурного режима.