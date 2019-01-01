Сейчас в нашей команде работает 12 человек. Каждый из них знает и любит свое дело. У нас нет текучки, люди приходят и остаются, находя себя в команде единомышленников.



Я умею и люблю работать руками сам, поэтому мне легко контролировать работу других. К этому быстро привыкают и брак у нас это исключение. Поэтому у нас принято работать на совесть, даже если никто не наблюдает за тобой.



Наш цех это 430 кв.м, оборудованных всем необходимым для качественной обработки дерева и металла. Современная покрасочная камера позволяет красить дерево с четким соблюдением технологии и температурного режима.

