АЛЕКСАНДРА ДРУГАНОВА
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Нужна лестница на второй этаж?

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Экологически чистые материалы для лестниц
Безопасность для детей и пожилых людей.
Точность в размерах. 3-D сканер. Без рисков

Предложим 3 варианта дизайна и комплектации для выбора на ваш вкус и бюджет

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КАТАЛОГ нашей продукции
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ
ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ КАМНЕМ
БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Деревянные ограждения.
Стеклянные ограждения.
Кованые ограждения.
Ограждения из нержавеющей стали.
Леерные ограждения с тросами.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы на косоуре.
Лестницы на монокосоуре.
Консольные лестницы.
Винтовые лестницы.
Модульные лестницы.
ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ КАМНЕМ
Гранит.
Оникс.
Мрамор.
Травертин.
Гранитная плитка.
Сланцевая плитка.
БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Бетонные лестницы на монокосоуре.
Отделка деревом.
Кованые ограждения.
Ограждения из стекла.
Ограждения из нержавеющей стали.
Лестницы на монолитном бетонном основании.
СТЕКЛЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ ЛЕСТНИЦУ
ДЛЯ ДОМА ИЛИ ОФИСА?
ОГРАЖДЕНИЯ: ДЕРЕВО, ЛИТЬЕ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
Установка кованого ограждения для лестницы из мрамора.
Эскизы работ дизайнера нашей компании.
не знаете с чего начать?
Напишите нам!
Наши специалисты свяжутся
с вами в кратчайшие сроки
и проконсультируют по всем вопросам абсолютно БЕСПЛАТНО!
Хочу проконсультироваться
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ОГРАЖДЕНИЯ: ДЕРЕВО, ЛИТЬЕ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Деревянные балясины и столбы.
Кованые балясины и столбы.
Литые ограждения.
Ограждения из нержавеющей стали.
Стеклянные ограждения.
Декоративные решетки.
Акриловые балясины.
СТЕКЛЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Установка кованого ограждения для лестницы из мрамора.
Эскизы работ дизайнера нашей компании.
О КОМПАНИИ
Рад приветствовать вас на нашем сайте. Меня зовут Александр Друганов, я строитель по образованию, несколько лет проработал в крупной компании по производству лестниц и дверей. В 2008 году я открыл «Студию лестниц».

Что волнует наших заказчиков, успешных людей, которые построили дом и очередь дошла до лестницы на второй этаж?

Кого-то сроки изготовления, кого-то выбор материала, другим сложнее определиться с дизайном, всем важна точность расчетов и безопасность использования.

В «Студии лестниц» собственное производство, и специалисты с опытом работы и мы знаем, как решить проблемы наших клиентов.
АЛЕКСАНДРА ДРУГАНОВА
Александр Друганов
Основатель и руководитель компании
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за 12 лет, что мы делаем лестницы 1001 лестница нашла свою семью
6 видов материалов для вашей неповторимой лестницы
3 500 довольных домочадцев ежедневно используют наши безопасные лестницы
35 Вариантов дизайна
30 минут нам нужно, что бы сделать самые точные замеры 3D - сканером
Изготовление лестниц от 10 дней
До 3 месяцев рассрочка платежа
430 кв.м. производственные помещения для обработки дерева и металла
Галерея наших работ
12 лет мы делаем лестницы

1001 лестница нашла свою семью

3 500 довольных домочадцев всех возрастов ежедневно используют наши безопасные лестницы

35 Вариантов дизайна

30 минут нам нужно, что бы сделать самые точные замеры 3D - сканером

Изготовление лестниц от 10 дней

430 кв.м. производственные помещения для обработки дерева и металла

До 3 месяцев рассрочка платежа

6 видов материалов для вашей неповторимой лестницы
Лестница на металлокаркасе
в п.Березняки
Прекрасный выбор для современного, загородного дома.
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ЛЕСТНИЦА НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ С ОБШИВКОЙ В П.УСПЕНКА
Практичная и удобная лестница с поворотной площадкой на сварном каркасе.
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ЛЕСТНИЦА НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ В П.МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
Легкий стиль этой лестницы показывает, что все можно сделать просто и со вкусом.
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ЛЕСТНИЦА ЗАКРЫТОГО ТИПА С ОБШИВКОЙ
В П.КОМАРОВА
Красивый пример элегантной лестницы из качественных материалов.
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ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ
В П.КОМАРОВА
Выполнены необычные ограждения из матовой, нержавеющей стали для монолитной лестницы.
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"ВОЗДУШНАЯ" ЛЕСТНИЦА НА БОЙЦАХ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ БЕЛОГО ДУБА
Благодаря им лестница смотрится воздушно и не громоздко.
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ОБШИВКА МОНОЛИТНОЙ ЛЕСТНИЦЫ В П.ЗУБАРЕВО ХИЛЛС
Пример безопасной для детей лестницы, обшитой экологичными материалами.
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ЛЕСТНИЦА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
В П.КОМАРОВА
Лестница получилось с очень большой, удобной площадкой и широкими ступенями.
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Лестница на металлокаркасе в п.Березняки
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Данная лестница выполнена на металлическом каркасе открытого типа с применением эко-ступеней с ламинированным покрытием. Данные ступени имеют пленку с прочным покрытием и прослужат не один год. Ограждения выполнены из металлических круглых стоек с деревянным поручнем из сосны, что в свою очередь имеет отличное сочетание. Лестница очень удачно подчеркивает общий стиль и вписывается в интерьер.


от 150 тыс.₽

Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30.
Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
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Лестница на металлокаркасе
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Лестница на металлокаркасе с обшивкой в п.Успенка
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Данная лестница выполнена на металлическом каркасе закрытого типа п-образной формы с поворотными ступенями. Для обшивки ступеней применена лиственница, которая обладает хорошей плотностью и твердостью, для подступенков и боковой обшивки применили высококачественную ламинированную панель. Ограждения выполнены из нержавеющей стали с поручнем из композитного материала, что в свою очередь имеет отличное сочетание. Лестница очень удачно вписалась в общий интерьер и радует хозяев.

от 170 тыс.₽

Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71-80-30.
Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
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Лестница на металлокаркасе
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Лестница на металлокаркасе в п.Московский дворик
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Данная лестница получилась в современном стиле с темными ступенями и подступенками из прочной сибирской лиственницы. Формат перекрытия на втором этаже сформировал необычную форму самой лестницы, получились поворотные ступени с прямым маршем. Ограждения самой лестницы и проема выполнены из нержавейки с удобным поручнем из композитного материала.

В итоге лестница полностью соответствует дизайн-проекту заказчика и по визуальным критериям и по техническим.

от 130 тыс.₽

Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30.
Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
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Лестница на металлокаркасе
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Лестница на металлокаркасе закрытого типа с обшивкой в п.Комарова
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Первым этапом возведения лестницы стал металлический каркас. Далее, после завершения чистовой отделки была произведена обшивка ступеней из бука и подступенков, обшитых прочной ламинированной плитой.
Также были изготовлены и поставлены ограждения из прочного закаленного стекла с бронзовым оттенком и деревянным поручнем.
Таким образом получилась удобная двухцветная лестница с большой площадкой в современном стиле.


от 185 тыс.₽

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Лестница на металлокаркасе закрытого типа с обшивкой
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Ограждения для лестницы в п.Комарова
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Выполнены необычные ограждения из матовой нержавеющей стали для монолитной лестницы. Рисунок и пропорции всех элементов в точности соответствует просьбам и пожеланиям клиента, сверху установлен светлый поручень из композитного материала, который добавляет всей конструкции завершенности. Данные ограждения обладают высокой прочностью и оригинальным дизайном.

В итоге получилась еще одна стильная лестница и еще один довольный заказчик.

от 100 тыс.₽

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Ограждения для лестницы
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Лестница на больцах в Тюмени
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Данная лестница весьма оригинальна своими элементами. Конструкция выполнена из связующих элементов ступеней под названием больцы.
Лестница с оригинальным дизайном и легкой конструкцией смотрится воздушно и не громоздко.
Для ограждений применена не менее оригинальная ковка с рисунками по индивидуальному эскизу.
Ступени выполнены из беленого дуба, который обладает высокой прочностью и плотностью.


от 170 тыс.₽

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Лестница на больцах
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Обшивка монолитной лестницы в п.Зубарево Хиллс
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Пожеланием заказчика были безопасные ограждения, так как в доме есть дети. В итоге ограждения были выполнены из прочного закаленного стекла с поручнем из сосны. Ступени и подступенки обшиты сибирской лиственницей. Обязательное условие перед обшивкой чистовым материалом это фанера, которая закрывает поверхность бетона, делается это для предотвращения попадания влаги на древесину.


от 180 тыс.₽

Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30.
Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
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Обшивка монолитной лестницы
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Лестница на металлокаркасе закрытого типа в доме из бруса
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Год выполнения работ: 2019
Срок выполнения работ: 3 месяца
Задача: Главным пожеланием заказчика было, что-бы получилась прочная лестница на металлической основе, но соответствующая общему стилю дома, то-есть снаружи деревянная.

Для этого был применен металлокаркас закрытого типа, который предусматривается под полную обшивку вокруг. В качестве обшивки для ступеней и подступенков использована сибирская лиственница, обладающая множеством положительных качеств. Для обшивки низа лестницы и боков применены прочная ламинированная плита. Ограждения выполнены в классическом стиле, так-же из лиственницы, это столбы и балясины с фигурным поручнем.

В результате заказчик получил то, что хотел и остался доволен своей новой лестницей!

от 160 тыс.₽

Для того, что-бы заказать лестницу данного типа звоните по телефону 71−80−30.
Вызывайте специалиста на замер, это быстро, удобно и совершенно бесплатно!
Оставьте заявку на
Лестница на металлокаркасе закрытого типа в доме из бруса
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Хотите заказать лестницу в дом и получить её точно вовремя? Обращайтесь к нам! Сделаем в срок или заплатим штраф 1% за каждый день просрочки
Звоните нам прямо сейчас или оставляйте заявку и наш специалист сам свяжется с вами
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ПРОИЗВОДСТВО
Сейчас в нашей команде работает 12 человек. Каждый из них знает и любит свое дело. У нас нет текучки, люди приходят и остаются, находя себя в команде единомышленников.

Я умею и люблю работать руками сам, поэтому мне легко контролировать работу других. К этому быстро привыкают и брак у нас это исключение. Поэтому у нас принято работать на совесть, даже если никто не наблюдает за тобой.

Наш цех это 430 кв.м, оборудованных всем необходимым для качественной обработки дерева и металла. Современная покрасочная камера позволяет красить дерево с четким соблюдением технологии и температурного режима.
СКАЧАЙТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ О НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ (pdf, 2.42 мб)
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профессионализм
Мы знаем все о производстве, монтаже и эксплуатации лестниц, различных форм и модификаций
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы предлагаем каждому из наших клиентов оптимальные варианты решений по лестницам
ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Благодаря собственному производству мы удерживаем стоимость изготовления лестниц в доступных рамках
КОНТРОЛЬ
Мы тщательно отслеживаем качество изделий на всех этапах производства
КАК МЫ РАБОТАЕМ
01
ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
От 10 минут
Первичная консультация. Выясним ваши задачи, ответим на вопросы и договоримся о дальнейших действиях.
02
ВСТРЕЧА НА ОБЪЕКТЕ
1 - 3 часа
Сделаем точные замеры помещений, обсудим ваши пожелания, предложим правильную комплектацию.
03
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
1 день
Подготовим и пришлём подробную смету и один вариант дизайн-проекта.
04
ВСТРЕЧА В ОФИСЕ
1 - 3 часа
Окончательно согласуем перечень работ и материалы. Подпишем документы. Распишем график платежей.
05
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
От 7 дней
Приступаем к производству лестницы. Доставляем к вам на объект, производим монтаж и последующую уборку мусора.
06
ПРИЕМКА ГОТОВОГО ОБЪЕКТА
1 - 3 часа
Сдаём выполненный заказ. Вы проверяете и принимаете работу.
Звоните прямо сейчас и мы проконсультируем вас по выбору лестницы для вашего дома, которая будет вызывать восхищение у ваших гостей
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+7 (3452) 71-80-30
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ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ:
info@druganov.com
г. Тюмень, ул. Закалужская, 83/4, ЦЗД Усадьба
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